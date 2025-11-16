Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при

Кондратюк упал с четверного тулупа, но занял первое место. Вторым стал Семененко, а третьим — Гуменник, у которого были четвертые результаты в обеих программах

Марк Кондратюк (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России в Москве, набрав за две программы 278,65 балла.

Кондратюк был вторым после короткой программы, а в произвольной исполнил четверные лутц, тулуп (с падением) и два сальхова, а также два тройных акселя и занял первое место.

«Есть шанс, что на чемпионате России я его [тулуп] сделаю чисто. Я сказал тренерам, что вдруг у меня всегда одна попытка на сезон и вот я держу ее на чемпионат России», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».

Вторым стал Евгений Семененко (274,91), который был первым в короткой программе.

Третье место у Петра Гуменника (265,76) — он показал четвертый результат в обеих программах и попал на подиум, опередив менее чем на балл Макара Игнатова.

Гуменник в сентябре выиграл отборочный турнир на Олимпиаду.