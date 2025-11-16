Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при
Фигурист Марк Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России в Москве, набрав за две программы 278,65 балла.
Кондратюк был вторым после короткой программы, а в произвольной исполнил четверные лутц, тулуп (с падением) и два сальхова, а также два тройных акселя и занял первое место.
«Есть шанс, что на чемпионате России я его [тулуп] сделаю чисто. Я сказал тренерам, что вдруг у меня всегда одна попытка на сезон и вот я держу ее на чемпионат России», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».
Вторым стал Евгений Семененко (274,91), который был первым в короткой программе.
Третье место у Петра Гуменника (265,76) — он показал четвертый результат в обеих программах и попал на подиум, опередив менее чем на балл Макара Игнатова.
Гуменник в сентябре выиграл отборочный турнир на Олимпиаду.
