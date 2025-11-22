«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби

Встреча начнется в 16:45 мск

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московские «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на предстоящий матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве, начало — 16:45 мск.

У «Спартака» с первых минут на поле выйдут: Александр Максименко, Александер Джику, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос и Манфред Угальде.

Состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Милан Гаийч, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Мойзес, Данил Круговой, Родриго Вильягра, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев.

Капитан ЦСКА Акинфеев восстановился после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.

«Спартак» проведет первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» стал Вадим Романов.