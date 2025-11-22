«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Московские «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на предстоящий матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве, начало — 16:45 мск.
У «Спартака» с первых минут на поле выйдут: Александр Максименко, Александер Джику, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос и Манфред Угальде.
Состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Милан Гаийч, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Мойзес, Данил Круговой, Родриго Вильягра, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев.
Капитан ЦСКА Акинфеев восстановился после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.
«Спартак» проведет первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» стал Вадим Романов.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин