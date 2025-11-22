 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,28 x 3,5 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,65 x 3,3 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2,05 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1»

Семикратный чемпион «Формулы-1» 22 ноября занял последнее место в квалификации в Лас-Вегасе, показав худший в карьере результат
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что нынешний сезон является для него самым сложным в карьере.

40-летний британец проводит дебютный сезон в Ferrari. В общем зачете он занимает шестое место, набрав 148 очков и ни разу не попав на подиум. В субботу Хэмилтон показал худший в карьере результат в квалификации, заняв последнее место в Лас-Вегасе.

«Конечно, это ужасно и неприятно. Но все, что я могу сделать, — это просто отпустить ситуацию и постараться завтра отыграться. Я сделал все, что мог», — цитирует Хэмилтона racingnews365.com.

По словам Хэмилтона, ему казалось, что Ferrari сегодня были самыми быстрыми, но в итоге он стал только 20-м. «Этот год определенно самый сложный в карьере. Мы можем попробовать завтра побороться, ведь у нас действительно хороший болид. Но будет очень сложно отыграться с 20-го места», — добавил британец.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет 23 ноября, начало — в 7:00 мск.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Льюис Хэмилтон Ferrari
Материалы по теме
Хэмилтон показал худший в карьере результат в квалификации Гран-при F1
Спорт
Суд разрешил Массе требовать c «Формулы-1» денег за скандал 2008 года
Спорт
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:25 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:25
Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1» Спорт, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня Политика, 14:28
Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 14:04
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану Политика, 14:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске Спорт, 13:57
Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта Политика, 13:55
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 13:55
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога Город, 13:37