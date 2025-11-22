Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1»
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что нынешний сезон является для него самым сложным в карьере.
40-летний британец проводит дебютный сезон в Ferrari. В общем зачете он занимает шестое место, набрав 148 очков и ни разу не попав на подиум. В субботу Хэмилтон показал худший в карьере результат в квалификации, заняв последнее место в Лас-Вегасе.
«Конечно, это ужасно и неприятно. Но все, что я могу сделать, — это просто отпустить ситуацию и постараться завтра отыграться. Я сделал все, что мог», — цитирует Хэмилтона racingnews365.com.
По словам Хэмилтона, ему казалось, что Ferrari сегодня были самыми быстрыми, но в итоге он стал только 20-м. «Этот год определенно самый сложный в карьере. Мы можем попробовать завтра побороться, ведь у нас действительно хороший болид. Но будет очень сложно отыграться с 20-го места», — добавил британец.
Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет 23 ноября, начало — в 7:00 мск.
