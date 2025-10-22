Японский призер Олимпиады назвал сильным возвращение российских гимнастов

Японец Дайки Хасимото заявил, что очень рад возвращению российских спортсменов на международные соревнования

Дайки Хасимото (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото назвал сильным возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом он заявил ТАСС.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается [Даниела] Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — сказал Хасимото.

На проходящем в Джакарте чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в индивидуальном многоборье, набрав 80,766 балла.

Турнир выиграл Хасимото с результатом 85,131 балла. Второе место занял китаец Чжан Бохэн (84,333), а третье — швейцарец Ной Зайферт (82,831).

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Он стал первым международным соревнованием для российских гимнастов после четырехлетнего перерыва. Спортсмены выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от участия в турнирах под эгидой организации из-за военной операции на Украине. Однако в начале марта 2025 года FIG начала предоставлять россиянам нейтральный статус.

Хасимото — трехкратный олимпийский чемпион. На Олимпиаде-2020 в Токио японец завоевал три золотые медали: в мужском индивидуальном многоборье, на перекладине и в командном многоборье.