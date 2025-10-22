Российский гимнаст Маринов стал седьмым в финале чемпионата мира в многоборье

Российский гимнаст остался без медалей на чемпионате мира в многоборье

По итогам шести упражнений Даниел Маринов набрал 80,766 балла

Даниел Маринов (Фото: Global Look Press)

Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте.

По итогам шести упражнений Маринов набрал 80,766 балла.

Победителем турнира стал трехкратный олимпийский чемпион из Японии Дайки Хасимото (85,131 балла), второе место занял китаец Чжан Бохэн (84,333), третье — швейцарец Ной Зайферт (82,831).

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.