Даниил Медведев прошел во второй круг турнира ATP в Вене

Теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на турнире ATP в Вене

Медведев выиграл у португальца Нуну Боржеша, занимающего 47-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче первого круга турнира ATP в Вене. Призовой фонд составляет более €2,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2 в пользу россиянина. На корте теннисисты пробыли 2 часа 18 минут.

Во втором круге соперником Медведева станет француз Корентен Муте. Ранее, 19 октября, теннисисты уже встречались в финале турнира в Алма-Ате. Тогда Медведев выиграл со счетом 7:5, 4:6, 6:3, завоевав свой первый титул в текущем сезоне.

29-летний Медведев занимает 14-е место в рейтинге ATP. На его счету 21 титул в одиночном разряде под эгидой организации. В 2022 году он провел 16 недель в статусе первой ракетки мира.

28-летний Нуну Боржеш является 47-й ракеткой мира. Он выиграл один титул ATP в одиночном разряде. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США в 2024 году.