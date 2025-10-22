 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 3,05 x 3,5 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 5,1 2 6,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,7 x 3,65 2 1,95 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2 x 3,6 2 3,7 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев прошел во второй круг турнира ATP в Вене

Теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на турнире ATP в Вене
Медведев выиграл у португальца Нуну Боржеша, занимающего 47-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче первого круга турнира ATP в Вене. Призовой фонд составляет более €2,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2 в пользу россиянина. На корте теннисисты пробыли 2 часа 18 минут.

Во втором круге соперником Медведева станет француз Корентен Муте. Ранее, 19 октября, теннисисты уже встречались в финале турнира в Алма-Ате. Тогда Медведев выиграл со счетом 7:5, 4:6, 6:3, завоевав свой первый титул в текущем сезоне.

29-летний Медведев занимает 14-е место в рейтинге ATP. На его счету 21 титул в одиночном разряде под эгидой организации. В 2022 году он провел 16 недель в статусе первой ракетки мира.

28-летний Нуну Боржеш является 47-й ракеткой мира. Он выиграл один титул ATP в одиночном разряде. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США в 2024 году.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
теннис Даниил Медведев ATP победа
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис
Спорт
Чемпион Australian Open заявил, что у Медведева прошел основной кризис
Спорт
Даниил Медведев назвал потрясающей свою победу на турнире в Алма-Ате
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов Политика, 20:18
ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта Город, 20:16
Рябков заявил о «рейдерской атаке» на Совет Безопасности ООН Политика, 20:10
Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России Спорт, 20:07
Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией Политика, 20:00
Топ-менеджер «Росатома» стал кандидатом в главы нового управления Кремля Политика, 19:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум Общество, 19:53
Японский призер Олимпиады назвал сильным возвращение российских гимнастов Спорт, 19:50
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола Общество, 19:42
NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио Политика, 19:26
Минэнерго выявило рост цен выше инфляции на некрупных сетях АЗС Экономика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23