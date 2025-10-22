 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 3,05 x 3,5 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,46 x 5 2 6,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,7 x 3,65 2 1,95 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,03 x 3,55 2 3,6 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Клуб Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
Китайский клуб обыграл южнокорейский «Сеул» в третьем туре азиатской Лиги чемпионов со счетом 2:0
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Global Look Press)

Китайский «Шанхай Шэньхуа» обыграл южнокорейский «Сеул» в домашнем матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Луис Асуэ (57-я минута) и Андре Луис (89).

Клуб Слуцкого выиграл матч в Китае после двух удалений у соперника
Спорт
Леонид Слуцкий

Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В первом туре клуб уступил корейскому «Канвону» (1:2), а затем сыграл вничью с «Улсаном» (1:1).

«Шанхай» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице региона Восток. «Сеул» располагается на пятой строчке (четыре очка).

Следующим соперником команды Слуцкого в Лиге чемпионов будет «Джохор» 5 ноября.

При Слуцком, который возглавляет команду с декабря 2023 года, «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок. В прошлом сезоне клуб упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»).

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
Материалы по теме
Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
Клуб Слуцкого выиграл матч в Китае после двух удалений у соперника
Спорт
Клуб Слуцкого второй раз забил первым, но потерял очки в Лиге чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экс-тренер вратарей ЦСКА Наумов вошел в штаб «Нью-Йорк Айлендерс» Спорт, 18:47
Егоров впервые оценил эффект амнистии за дробление бизнеса Бизнес, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 18:42
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие в России Общество, 18:36
Объем недолларовых стейблкоинов вырос. На каком месте рублевые токены Крипто, 18:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров Крипто, 18:24
Рябков заявил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО Политика, 18:23
Названы мегаполисы, где машино-место окупится быстрее всего в 2025 году Недвижимость, 18:21
Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах Политика, 18:20
«Яндекс.Музыка» удалила песню Земфиры «Повесица» по требованию РКН Политика, 18:16