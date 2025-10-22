Клуб Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов

Китайский клуб обыграл южнокорейский «Сеул» в третьем туре азиатской Лиги чемпионов со счетом 2:0

Леонид Слуцкий (Фото: Global Look Press)

Китайский «Шанхай Шэньхуа» обыграл южнокорейский «Сеул» в домашнем матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Луис Асуэ (57-я минута) и Андре Луис (89).

Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В первом туре клуб уступил корейскому «Канвону» (1:2), а затем сыграл вничью с «Улсаном» (1:1).

«Шанхай» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице региона Восток. «Сеул» располагается на пятой строчке (четыре очка).

Следующим соперником команды Слуцкого в Лиге чемпионов будет «Джохор» 5 ноября.

При Слуцком, который возглавляет команду с декабря 2023 года, «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок. В прошлом сезоне клуб упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»).