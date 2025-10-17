Клуб Слуцкого выиграл матч в Китае после двух удалений у соперника
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Циндао Вест Кост» со счетом 2:1 гостевом матче 27-го тура чемпионата Китая.
В составе победителей голы забили У Си (20-я минута, с пенальти) и Юй Ханьчао (58). У проигравших отличился Матеус Пейнс (13).
«Циндао» заканчивал матч вдевятером после удалений защитника Сунь Цзе (38) и полузащитника Чжан Чендуна (45).
«Шанхай Шэньхуа» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице за три тура до финиша чемпионата. Впереди «Шанхай Порт» (60) и «Чэнду Жунчэн» (58).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 октября примет «Далянь Инбо».
«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.
