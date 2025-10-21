Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира

Болгарская гимнастка получила тяжелую травму при исполнении прыжка на ЧМ

Валентина Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка

Валентина Георгиева (Фото: Global Look Press)

Болгарская гимнастка Валентина Георгиева была травмирована в квалификации на чемпионате мира 2025 года в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка. Она не смогла самостоятельно покинуть зал. Гимнастку отнесли на руках медики и вспомогательный персонал.

19-летняя Георгиева является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в опорном прыжке. Она также участвовала на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв пятое место в опорном прыжке.

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.