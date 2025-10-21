 Перейти к основному контенту
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира

Болгарская гимнастка получила тяжелую травму при исполнении прыжка на ЧМ
Валентина Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка
Валентина Георгиева
Валентина Георгиева (Фото: Global Look Press)

Болгарская гимнастка Валентина Георгиева была травмирована в квалификации на чемпионате мира 2025 года в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка. Она не смогла самостоятельно покинуть зал. Гимнастку отнесли на руках медики и вспомогательный персонал.

19-летняя Георгиева является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в опорном прыжке. Она также участвовала на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв пятое место в опорном прыжке.

Трое россиян вышли в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике
Спорт
Даниел Маринов

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
гимнастика спортивная гимнастика
