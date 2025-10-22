 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
20-летний футболист погиб после столкновения его мотоцикла с коровой

Бразилец Антони Илано попал в ДТП после того, как возвращался со дня рождения своего отца
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Бразильский футболист Антони Илано погиб после ДТП на мотоцикле, врезавшись в корову. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел в городе Алтус 20 октября в 3:15 утра по местному времени. Пять коров шли по проезжей части, мотоцикл футболиста столкнулся с одной из них. Происшествие было зафиксировано на видеокамеры.

В Турции 28-летний вратарь умер во время тренировки
Спорт
Фото:Adam Hunger / Getty Images

Спортсмен скончался на месте. Обстоятельства происшествия расследуются. По словам друзей Илано, спортсмен возвращался со дня рождения своего отца.

20-летний Илано выступал за бразильскую молодежную команду «Пиауи».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол
