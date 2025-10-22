Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин

Петр Рыбин скончался на 68-м году жизни

Петр Рыбин (Фото: пресс-служба Федерации велосипедного спорта России)

Заслуженный тренер России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался в 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за годы тренерской работы Рыбин подготовил немало победителей международных соревнований и мастеров спорта.

Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.