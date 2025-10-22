Спорт,
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин
Петр Рыбин скончался на 68-м году жизни
Петр Рыбин
Заслуженный тренер России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался в 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти не уточняются.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что за годы тренерской работы Рыбин подготовил немало победителей международных соревнований и мастеров спорта.
Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.