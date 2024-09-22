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Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»

Батраков принес победу «Локомотиву» и догнал лучшего бомбардира РПЛ
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:3. Алексей Батраков забил два гола за девять минут и повторил бомбардирское достижение Дмитрия Сычева
Алексей Батраков
Алексей Батраков (Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Московский «Локомотив» победил «Пари НН» в девятом туре РПЛ благодаря дублю 19-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:3.

У хозяев забил Хуан Босельи на 26-й минуте, у гостей отличились Дмитрий Воробьев (20) и Батраков (65, 74).

Батраков оформил дубль во втором матче подряд и догнал по голам лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова (7), который пропустил месяц из-за перелома руки.

Батраков укрепил лидерство в РПЛ по системе «гол+пас» (7+5), а также стал вторым игроком «железнодорожников» в XXI веке, забившим семь голов в первых девяти матчах сезона, после Дмитрия Сычева (2004 год).

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«Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Спартак» 28 сентября.

«Пари НН» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей и занимает 12-е место. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Оренбургом» 27 сентября.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Локомотив Москва Алексей Батраков Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород
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