Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»
Московский «Локомотив» победил «Пари НН» в девятом туре РПЛ благодаря дублю 19-летнего полузащитника Алексея Батракова.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:3.
У хозяев забил Хуан Босельи на 26-й минуте, у гостей отличились Дмитрий Воробьев (20) и Батраков (65, 74).
Батраков оформил дубль во втором матче подряд и догнал по голам лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова (7), который пропустил месяц из-за перелома руки.
Батраков укрепил лидерство в РПЛ по системе «гол+пас» (7+5), а также стал вторым игроком «железнодорожников» в XXI веке, забившим семь голов в первых девяти матчах сезона, после Дмитрия Сычева (2004 год).
«Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Спартак» 28 сентября.
«Пари НН» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей и занимает 12-е место. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Оренбургом» 27 сентября.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов