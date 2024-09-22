Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:3. Алексей Батраков забил два гола за девять минут и повторил бомбардирское достижение Дмитрия Сычева

Алексей Батраков (Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Московский «Локомотив» победил «Пари НН» в девятом туре РПЛ благодаря дублю 19-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:3.

У хозяев забил Хуан Босельи на 26-й минуте, у гостей отличились Дмитрий Воробьев (20) и Батраков (65, 74).

Батраков оформил дубль во втором матче подряд и догнал по голам лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова (7), который пропустил месяц из-за перелома руки.

Батраков укрепил лидерство в РПЛ по системе «гол+пас» (7+5), а также стал вторым игроком «железнодорожников» в XXI веке, забившим семь голов в первых девяти матчах сезона, после Дмитрия Сычева (2004 год).

«Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Спартак» 28 сентября.

«Пари НН» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей и занимает 12-е место. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Оренбургом» 27 сентября.