«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победу

МЮ разгромил «Саутгемптон» в АПЛ, одержав первую с февраля крупную победу

МЮ в четвертом туре АПЛ разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0

Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: Ryan Hiscott / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Саутгемптон» со счетом 3:0 в гостевом матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Маттейс де Лигт (35-я минута), Маркус Рэшфорд (41) и Алехандро Гарначо (90+6).

Последний раз МЮ крупно побеждал еще в прошлом сезоне — в начале февраля в матче с «Вест Хэмом» (3:0) в 23-м туре. Рэшфорд забил свой первый гол в АПЛ за последние 189 дней.

На 33-й минуте форвард «Саутгемптона» Кэмерон Арчер не реализовал пенальти, на 71-й защитник хозяев Джек Стивенс получил красную карточку.

«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с нулем очков расположился на 19-й строчке.

В следующем туре МЮ 21 сентября в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».