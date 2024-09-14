«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победу
Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Саутгемптон» со счетом 3:0 в гостевом матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Маттейс де Лигт (35-я минута), Маркус Рэшфорд (41) и Алехандро Гарначо (90+6).
Последний раз МЮ крупно побеждал еще в прошлом сезоне — в начале февраля в матче с «Вест Хэмом» (3:0) в 23-м туре. Рэшфорд забил свой первый гол в АПЛ за последние 189 дней.
На 33-й минуте форвард «Саутгемптона» Кэмерон Арчер не реализовал пенальти, на 71-й защитник хозяев Джек Стивенс получил красную карточку.
«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с нулем очков расположился на 19-й строчке.
В следующем туре МЮ 21 сентября в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».
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