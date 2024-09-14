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«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победу

МЮ разгромил «Саутгемптон» в АПЛ, одержав первую с февраля крупную победу
МЮ в четвертом туре АПЛ разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;
Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: Ryan Hiscott / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Саутгемптон» со счетом 3:0 в гостевом матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Маттейс де Лигт (35-я минута), Маркус Рэшфорд (41) и Алехандро Гарначо (90+6).

Последний раз МЮ крупно побеждал еще в прошлом сезоне — в начале февраля в матче с «Вест Хэмом» (3:0) в 23-м туре. Рэшфорд забил свой первый гол в АПЛ за последние 189 дней.

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На 33-й минуте форвард «Саутгемптона» Кэмерон Арчер не реализовал пенальти, на 71-й защитник хозяев Джек Стивенс получил красную карточку.

«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с нулем очков расположился на 19-й строчке.

В следующем туре МЮ 21 сентября в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ)
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