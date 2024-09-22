Даниил Медведев проиграл второй матч на Кубке Лейвера

Россиянин уступил Бену Шелтону со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:10, проиграв вторую личную встречу на турнире. Сборная Европы с Медведевым проигрывает команде мира со счетом 7:11

Даниил Медведев (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Бену Шелтону в матче престижного коммерческого командного турнира Кубок Лейвера, который проходит в Берлине.

Медведев уступил за два часа со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:10.

Накануне россиянин также проиграл американцу Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, 5:10.

Сборная Европы, за которую играет Медведев, проигрывает сборной мира со счетом 7:11.

Помимо россиянина за европейскую команду выступают Карлос Алькарас, Александр Зверев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас. За сборную мира играют Франсиско Серундоло, Тейлор Фриц, Алехандро Табило и Танаси Коккинакис.

Медведев и Андрей Рублев в 2021 году выигрывали этот турнир в составе сборной Европы.