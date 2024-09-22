Даниил Медведев проиграл второй матч на Кубке Лейвера
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Бену Шелтону в матче престижного коммерческого командного турнира Кубок Лейвера, который проходит в Берлине.
Медведев уступил за два часа со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:10.
Накануне россиянин также проиграл американцу Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, 5:10.
Сборная Европы, за которую играет Медведев, проигрывает сборной мира со счетом 7:11.
Помимо россиянина за европейскую команду выступают Карлос Алькарас, Александр Зверев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас. За сборную мира играют Франсиско Серундоло, Тейлор Фриц, Алехандро Табило и Танаси Коккинакис.
Медведев и Андрей Рублев в 2021 году выигрывали этот турнир в составе сборной Европы.
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