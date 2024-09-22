Кузяев забил гол в проигранном матче с «Монако» Головина

Гол Кузяева не спас «Гавр» от поражения в матче с клубом Головина

Матч в Монако завершился со счетом 3:1. Кузяев забил в чемпионате впервые за год

Далер Кузяев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Монако» победил «Гавр» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции.

Игра завершилась со счетом 3:1.

У хозяев отличились Джордан Тезе (на 9-й минуте), Эльесс Бен-Сегир (66) и Фоларин Балоган (70).

У гостей мяч на счету российского полузащитника Далера Кузяева (30). Это первый гол Кузяева во французской лиге более чем за год, в последний раз он забивал в сентябре 2023 года.

Еще один гол гостей отменили после видеопросмотра.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.

«Монако» поднялся на вторую строчку, догнав по очкам лидирующий ПСЖ, «Гавр» — 11-й.

В следующем матче «Монако» 28 сентября примет «Монпелье», а «Гавр» сыграет с «Лиллем».