«Зенит» одержал волевую победу над аутсайдером и вернулся в лидеры РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли воронежский «Факел» со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (67) и Александр Ерохин (87). У проигравших отличился Евгений Марков (8, с пенальти).
Аргентинский новичок «Зенита» Гонду отличился уже в третьем матче подряд.
Во втором тайме на замену вышел полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, лучший бомбардир РПЛ нынешнего сезона, который восстановился после перелома руки.
«Зенит» набрал 23 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Краснодара» 21 очко. «Факел» с пятью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 28 сентября сыграет с «Краснодаром», «Факел» днем ранее примет казанский «Рубин».
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