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«Зенит» одержал волевую победу над аутсайдером и вернулся в лидеры РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» и вернулся в лидеры РПЛ
Встреча против «Факела» завершилась со счетом 3:1. «Зенит» пропустил первым на восьмой минуте, но в итоге одержал победу, забив трижды во втором тайме
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли воронежский «Факел» со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (67) и Александр Ерохин (87). У проигравших отличился Евгений Марков (8, с пенальти).

Аргентинский новичок «Зенита» Гонду отличился уже в третьем матче подряд.

Во втором тайме на замену вышел полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, лучший бомбардир РПЛ нынешнего сезона, который восстановился после перелома руки.

«Зенит» набрал 23 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Краснодара» 21 очко. «Факел» с пятью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 28 сентября сыграет с «Краснодаром», «Факел» днем ранее примет казанский «Рубин».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Факел
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