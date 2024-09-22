Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Сингапуре
Британский пилот McLaren Ландо Норрис выиграл третью гонку «Формулы-1» в сезоне, победив на Гран-при Сингапура.
Вторым финишировал действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — австралиец Оскар Пиастри (McLaren).
В зачете пилотов лидирует действующим чемпион Ферстаппен (331), второй — Норрис (279), третий — Шарль Леклер из Ferrari (245).
В Кубке конструкторов первое место удержала McLaren (516 очков), вторая — Red Bull (475), третья — Ferrari (441).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет 20 октября в Остине (штат Техас, США).
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