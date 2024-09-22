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Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Сингапуре

Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Сингапуре, Ферстаппен — второй
Вторым финишировал действующий чемпион Макс Ферстаппен, третьим — напарник Норриса Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис выиграл третью гонку «Формулы-1» в сезоне, победив на Гран-при Сингапура.

Вторым финишировал действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

В зачете пилотов лидирует действующим чемпион Ферстаппен (331), второй — Норрис (279), третий — Шарль Леклер из Ferrari (245).

В Кубке конструкторов первое место удержала McLaren (516 очков), вторая — Red Bull (475), третья — Ferrari (441).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 20 октября в Остине (штат Техас, США).

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен
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