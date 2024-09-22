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Елена Рыбакина снялась с десятого крупного турнира в сезоне

Елена Рыбакина снялась с крупного турнира в Китае из-за травмы спины
Казахстанская теннисистка не сыграет в Пекине из-за травмы спины. В последний раз она выступала на US Open, где смогла провести один матч, после чего снялась из-за травмы
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images )

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, не сыграет на турнире WTA-1000 в Пекине из-за травмы спины. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Weibo.

Соревнования стартуют 25 сентября.

В этом году Рыбакина выиграла три турнира WTA. При этом снялась с десяти крупных соревнований, включая Олимпиаду и US Open (после первого матча), отмечает Tennis365.

Рыбакина стала девятым игроком из топ-30, отказавшимся играть в Пекине. Ранее с соревнований также снялась первая ракетка мира полька Ига Свентек, победившая на турнире в прошлом году.

Чемпионка турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

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Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Всего на ее счету восемь трофеев, включая Уимблдон в 2022 году.

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