Елена Рыбакина снялась с десятого крупного турнира в сезоне
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, не сыграет на турнире WTA-1000 в Пекине из-за травмы спины. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Weibo.
Соревнования стартуют 25 сентября.
В этом году Рыбакина выиграла три турнира WTA. При этом снялась с десяти крупных соревнований, включая Олимпиаду и US Open (после первого матча), отмечает Tennis365.
Рыбакина стала девятым игроком из топ-30, отказавшимся играть в Пекине. Ранее с соревнований также снялась первая ракетка мира полька Ига Свентек, победившая на турнире в прошлом году.
Чемпионка турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Всего на ее счету восемь трофеев, включая Уимблдон в 2022 году.
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