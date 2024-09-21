Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Сеуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA в Сеуле.
В полуфинале 27-летняя россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 17-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.
Во втором полуфинале сыграют еще две россиянки — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина.
Кудерметова занимает 44-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA в одиночном разряде. В Сеуле россиянка впервые с апреля смогла пройти на турнире дальше второго круга.
Турнир в Сеуле завершится 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.
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