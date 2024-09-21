Российская теннисистка Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Сеуле

Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Сеуле

Вероника Кудерметова уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. Во втором полуфинале позднее встретятся еще две россиянки — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина

Вероника Кудерметова (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA в Сеуле.

В полуфинале 27-летняя россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 17-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

Во втором полуфинале сыграют еще две россиянки — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина.

Кудерметова занимает 44-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA в одиночном разряде. В Сеуле россиянка впервые с апреля смогла пройти на турнире дальше второго круга.

Турнир в Сеуле завершится 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.