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Кто играл в России за самопровозглашенную сборную Колумбии

В составе разгромленной в Перми самозванной сборной Колумбии нашелся инженер
Федерация баскетбола Колумбии возмутилась выступлением команды на турнире в России. Оказалось, что в Пермь приехала не настоящая колумбийская команда. «РБК Спорт» изучил, кто на самом деле приехал играть на Кубок дружбы
Фото: РФБ
Фото: РФБ

Что произошло

В среду пермская «Парма» одержала разгромную победу над колумбийцами со счетом 155:53, причем выиграла первую четверть со счетом 41:2. После игры тренер колумбийской команды Хорхе Баскес заявил, что чувствует вину из-за трехзначной разницы в счете. Однако ночью Федерация баскетбола Колумбии (ФБК) заявила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире Кубок дружбы в России.

Фото: Фото РФБ
Фото: Фото РФБ

В федерации подчеркнули, что не давали никому разрешения представлять страну на турнире в России. Также они заявили, что предпримут юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа.

В Российской федерации баскетбола (РФБ) заявили, что матч был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. «Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире», — заявили в РФБ.

Что из себя представляет сборная Колумбии

Колумбийские сборные разных лет никогда не добивались больших высот. Даже по меркам Южной Америки она не считается топ-сборной. Ее лучшим результатом на сегодняшний день остается седьмое место на чемпионате мира ФИБА 1982 года, где Колумбия была хозяйкой.

Фото: Фото РФБ
Фото: Фото РФБ

В последний раз официальные матчи под эгидой ФИБА колумбийцы провели в феврале 2023 года. Они заняли последнее место в группе F второго раунда квалификационного турнира к чемпионату мира. Несмотря на неудачный результат, они по ходу отборочных раундов сумели обыграть бразильцев, за которых выступал Бруно Кабокло, поигравший в НБА и европейских клубах и проиграли сборной США с разницей всего в семь очков (81:88).

Играли ли они раньше за сборную Колумбии

«РБК Спорт» не смог обнаружить в составе сборной Колумбии ни одного баскетболиста, который ранее играл за национальную команду. Луиз Алманза, Ромарио Роке, Хансел Атенсиа и другие известные колумбийцы в Россию не приехали. Тренирует последние годы национальную команду Гильермо Морено Рюми, один из самых титулованных специалистов страны. Только основные его успехи связаны с женским баскетболом. В 1995 году он привел сборную до 17 лет к победе на чемпионате Южной Америки.

Фото: Фото РФБ
Фото: Фото РФБ

В Перми сборную возглавлял Хорхе Баскес, данных о нем, как о представителе профессионального баскетбола, найти не удалось. Однако больше информации удалось найти о баскетболистах, которые противостояли «Парме». Самым результативным баскетболистом самоназванной сборной Колумбии стал Давид Бланко. Он провел на паркете 27 минут и набрал 17 очков. Данных о нем в открытых источниках крайне мало. На ресурсе Basketball24 есть немного подробностей о его карьере, но ни за какие сборные он заигран не был. В 2022 году он значился в заявке профессиональной команды «Кондоры из Кундинамарки», у клуба нет даже официального сайта. Данные о нем можно найти в социальных сетях клуба.

Еще один игрок сборной Кевин Муньос, набравший 12 баллов, также никогда не был заигран за национальную команду. Его карточку можно найти на официальном сайте ФИБА, но среди игроков 3 на 3. В конце весны он и тот же Бланко выступали за университетскую команду Fundación Universitaria del Area Andina в баскетболе 3 на 3. Этот турнир особенный еще и тем, что на нем в формате 5 на 5 выступал Джон Чала. В Перми он набрал 11 очков.

Луис Парра
Луис Парра
(Фото: Соцсети Луиса Парры)

Нескольких колумбийцев можно обнаружить на студенческих турнирах Боготы, как, например, Луиса Мигеля Парра Санчеса. На его страничке в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) можно заметить, что в профиле значится: баскетболист, инженер, а также издатель журнала о баскетболе.  

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Баскетбол скандал Колумбия Российская федерация баскетбола (РФБ)
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