Российские велогонщики не успели получить визы в Китай на юниорский ЧМ
Российские юниоры не поехали на чемпионат мира на треке из-за накладки с визами, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Соревнования начались в среду, 21 августа, в Лояне.
В федерации рассчитывали успеть отправить команду на турнир, который продлится до 26 августа.
«Там возникла проблема с визами. Был запас времени, но случилась накладка — нам прислали просроченную лицензию организации принимающей стороны, процесс затянулся, потом в Китае был праздник», — сказал Екимов.
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