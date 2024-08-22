Екимов: российские велогонщики не успели получить визы в Китай на юниорский ЧМ

Российские велогонщики не успели получить визы в Китай на юниорский ЧМ

В федерации рассказали, что сначала случилась накладка из-за документов принимающей стороны, а потом уложиться в срок не получилось из-за праздников в Китае. Турнир стартовал 21 августа

Фото: Alex Whitehead / SWpix.com / Imago / Global Look Press

Российские юниоры не поехали на чемпионат мира на треке из-за накладки с визами, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Соревнования начались в среду, 21 августа, в Лояне.

В федерации рассчитывали успеть отправить команду на турнир, который продлится до 26 августа.

«Там возникла проблема с визами. Был запас времени, но случилась накладка — нам прислали просроченную лицензию организации принимающей стороны, процесс затянулся, потом в Китае был праздник», — сказал Екимов.

Международный союз велосипедистов допустил россиян на свои соревнования в нейтральном статусе.