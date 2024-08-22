Клуб Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» победил «Бэйцзин Гоань» со счетом 2:1 и за выход в финал сыграет с лидером чемпионата «Шанхай Порт»

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, победил «Бэйцзин Гоань» в четвертьфинале Кубка Китая.

Матч в Шанхае завершился со счетом 2:1. Победный гол на 91-й минуте забил Чань Сыничи.

В полуфинале команда Слуцкого сыграет с лидирующим в Суперлиге «Шанхай Порт».

«Шэньхуа» уже обыгрывал «Порт» в этом сезоне — в феврале в Суперкубке и на прошлой неделе в Суперлиге.

Слуцкий возглавил «Шэньхуа» с января и пока проиграл только один матч во всех турнирах.