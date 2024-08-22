Клуб Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, победил «Бэйцзин Гоань» в четвертьфинале Кубка Китая.
Матч в Шанхае завершился со счетом 2:1. Победный гол на 91-й минуте забил Чань Сыничи.
В полуфинале команда Слуцкого сыграет с лидирующим в Суперлиге «Шанхай Порт».
«Шэньхуа» уже обыгрывал «Порт» в этом сезоне — в феврале в Суперкубке и на прошлой неделе в Суперлиге.
Слуцкий возглавил «Шэньхуа» с января и пока проиграл только один матч во всех турнирах.
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