Леонид Слуцкий: в Китае мне не хватает бани и театра

Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае после отъезда из России

Российский тренер возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января этого года. По словам Слуцкого, в Китае больше всего ему не хватает бани и театра

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал в интервью на YouTube-канале «Суперлига», чего ему больше всего не хватает в Китае.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прямо большой любитель», — сказал Слуцкий.

По словам тренера, баня для него — это большая отдушина в моральном, эмоциональном и физическом плане.

Слуцкий добавил, что «какие-никакие» русские рестораны в Шанхае есть. «Когда совсем проголодаюсь или соскучусь, могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае», — заключил тренер.

Он возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе, в начале сезона выиграл с командой Суперкубок Китая. В чемпионате «Шанхай» занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.