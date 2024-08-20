Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае после отъезда из России
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал в интервью на YouTube-канале «Суперлига», чего ему больше всего не хватает в Китае.
«Мне сильно не хватает бани, потому что я прямо большой любитель», — сказал Слуцкий.
По словам тренера, баня для него — это большая отдушина в моральном, эмоциональном и физическом плане.
Слуцкий добавил, что «какие-никакие» русские рестораны в Шанхае есть. «Когда совсем проголодаюсь или соскучусь, могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае», — заключил тренер.
Он возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе, в начале сезона выиграл с командой Суперкубок Китая. В чемпионате «Шанхай» занимает второе место, отставая от лидера на два очка.
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов