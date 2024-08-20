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Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае после отъезда из России

Леонид Слуцкий: в Китае мне не хватает бани и театра
Российский тренер возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января этого года. По словам Слуцкого, в Китае больше всего ему не хватает бани и театра
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал в интервью на YouTube-канале «Суперлига», чего ему больше всего не хватает в Китае.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прямо большой любитель», — сказал Слуцкий.

По словам тренера, баня для него — это большая отдушина в моральном, эмоциональном и физическом плане.

Слуцкий добавил, что «какие-никакие» русские рестораны в Шанхае есть. «Когда совсем проголодаюсь или соскучусь, могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае», — заключил тренер.

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Леонид Слуцкий

Он возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе, в начале сезона выиграл с командой Суперкубок Китая. В чемпионате «Шанхай» занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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