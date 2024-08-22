Сборную Бахрейна по легкой атлетике отстранили на год за допинг-скандал

Бахрейн до 2027 года не сможет натурализовывать иностранных легкоатлетов, сможет выставить только десять спортсменов на ЧМ-2025, а в других турнирах World Athletics не будет участвовать до июня следующего года

Сальва Эйд Насер (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Легкоатлетическую ассоциацию Бахрейна (BAA) на год отстранили от соревнований под эгидой международной федерации (World Athletics), ей также до 2027 года запретили натурализовывать спортсменов из других стран. Об этом сообщается на сайте World Athletics.

BAA наказали после расследования случаев переливания крови двумя спортсменами на Играх в Токио в 2021 году, а также обвинений в найме в сборную тренера, который был дисквалифицирован за допинг.

Из-за санкций Бахрейн мог выставить не более десяти легкоатлетов на Игры в Париже (об этом ранее не сообщалось), столько же сможет принять участие в чемпионате мира в 2025 году, в других турнирах до июня 2025-го страна участвовать не будет.

BAA признала вину в небрежном отношении к допингу и причинении ущерба легкой атлетике, обязалась развивать местных спортсменов и создать новое антидопинговое агентство.

На Олимпиаде в Париже бахрейнские легкоатлеты взяли две медали: золото в беге на 3 тыс. м с препятствиями выиграла уроженка Кении Уинфред Яви, а серебро на 400-метровке — Сальва Эйд Насер с нигерийскими корнями.

Еще две медали Бахрейну принесли бывший российский борец Ахмед Тажудинов (золото) и перешедший из сборной Армении штангист Гор Минасян (бронза).

При этом натурализованные спортсмены из Бахрейна несколько раз попадали в допинг-скандалы, отмечает AP.

Бегунью Насер дисквалифицировали на два года в 2021-м за пропуск трех допинг-тестов, она не выступила на Играх в Токио.

Еще одна натурализованная нигерийская бегунья Кеми Адекойя в 2018 году попалась на стероидах, а марафонца Мариуса Кимутая (родился в Кении) в апреле дисквалифицировали на три года.

