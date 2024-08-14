Винер поблагодарили в Китае за победу гимнасток на Олимпиаде в Париже

На Играх-2024 сборная Китая по художественной гимнастике, тренером которой является россиянка Анастасия Близнюк, одержала победу в групповом многоборье

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер получила благодарность из Китая за вклад в победу китайских спортсменок на Олимпиаде в Париже. Винер опубликовала в своем телеграм-канале письмо с благодарностью от председателя китайской части совета по здоровому образу жизни российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши.

«Мы очень рады, что китайские гимнастки добились впечатляющих результатов на Олимпийских играх. <...> Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы. <...> Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией», — сказано в письме.

В Париже сборная Китая завоевала золото в групповом многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Тренером сборной Китая является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Токио в группах в составе сборной России.