Винер поблагодарили в Китае за победу гимнасток на Олимпиаде в Париже
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер получила благодарность из Китая за вклад в победу китайских спортсменок на Олимпиаде в Париже. Винер опубликовала в своем телеграм-канале письмо с благодарностью от председателя китайской части совета по здоровому образу жизни российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши.
«Мы очень рады, что китайские гимнастки добились впечатляющих результатов на Олимпийских играх. <...> Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы. <...> Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией», — сказано в письме.
В Париже сборная Китая завоевала золото в групповом многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.
Тренером сборной Китая является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Токио в группах в составе сборной России.
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