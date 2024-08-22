В Новой Зеландии три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в автоаварии

Три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

Микроавтобус с корейскими лыжниками, которые ехали с тренировки на местном горнолыжном курорте, попал в лобовое столкновение с внедорожником. Три спортсмена погибли, их имена пока не называются

Три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в результате лобового столкновения минивэна и внедорожника на шоссе на Южном острове в Новой Зеландии в среду, сообщает AP.

Все погибшие находились в микроавтобусе, еще один ехавший с ними человек и водитель внедорожника серьезно пострадали и были доставлены в больницу Крайстчерча на вертолете.

Представитель Корейского олимпийского комитета сообщил, что погибшие были спортсменами, которые приехали в Новую Зеландию на тренировки, но называть их имена не стал.

Yonhap со ссылкой на дипломатические источники и местные СМИ пишет, что среди погибших два спортсмена и тренер.

Корейская лыжная ассоциация сообщила, что разбирается в ситуации, но тренировочный сбор был организован не ею, а погибшие, вероятно, должны были участвовать в Новозеландских зимних играх, которые стартуют 23 августа.

Корейская команда тренировалась на горнолыжном курорте Раундхилл.