Аршавин раскритиковал Галицкого за вмешательство в работу тренеров клуба

Андрей Аршавин привел два примера: первый — что Галицкий говорил вратарям не прыгать заранее при отражении пенальти. И второй — чтобы угловые не подавали, а разыгрывали

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не должен вмешиваться в тренировочную работу клуба, заявил в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин.

Он привел два примера: первый — что Галицкий говорил вратарям не прыгать заранее при отражении пенальти. И второй — чтобы угловые не подавали, а разыгрывали.

«Сейчас, может быть, это все уже отменилось, потому что у него появился опыт. Считаю, что Сергей Николаевич не должен туда лезть. Он может говорить какое-то свое мнение, но там это в приказном порядке, так не должно быть, я считаю», — сказал Аршавин.

В 2023 году на тот момент вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказывал в эфире «Коммент. Шоу», что в академии «Краснодара» Галицкий говорил, что вратари должны стоять и реагировать после удара. «Скажу честно: в академии все вратари плевались, что нельзя гадать. Ты стоишь по центру, нападающий бьeт в угол, и ты пытаешься за ним успеть. Ты, естественно, не успеваешь. Проблема в том, что это было очень строго», — говорил он.

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «Чемпионату» говорил, что, на взгляд Галицкого, свои угловые нужно разыгрывать, а не подавать. «Смысл в том, что при розыгрыше соперники теряют своих футболистов в штрафной. Галицкий был против прямых подач. Сколько я был в «Краснодаре», столько об этом говорилось. Сейчас смотрю — «Краснодар» троих впереди не оставляет, а при своих угловых навешивает в штрафную», — говорил Шалимов.

«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года, в 2010 году открылась клубная академия. С сезона 2011/12 клуб выступает в Российской премьер-лиге, в которой трижды финишировал на третьем и один раз на втором месте.