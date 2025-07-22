Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом
Кристиан Шевченко, сын обладателя «Золотого мяча» 2004 года Андрея Шевченко, подписал первый профессиональный контракт — с английским «Уотфордом», сообщается на сайте команды.
Нападающий с 2023 года выступал за различные молодежные команды «Уотфорда», в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.
Форвард выступает за юношескую сборную Украины (игроки до 19 лет). Кристиан Шевченко, родившийся в Лондоне, получил украинский паспорт в марте 2024 года.
Андрей Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», в качестве тренера работал в сборной Украины (2016–2021) и «Дженоа» (2021–2022). В январе 2024 года его избрали президентом Украинской ассоциации футбола.
«Уотфорд» выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.
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