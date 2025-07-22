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Спорт ,  
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Испанский мотогонщик погиб в 17 лет

Испанский мотогонщик Пау Альсина погиб в 17 лет
Пау Альсина скончался от травм, полученных во время падения на тренировке
Фото: Team Estrella Galicia
Фото: Team Estrella Galicia

Испанский мотогонщик Пау Альсина скончался в возрасте 17 лет в результате травм, полученных во время падения на тренировке. Об этом сообщила его команда Estrella Galicia в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«С прискорбием сообщаем о кончине Пау Альсины, в результате серьезной аварии, которая произошла в минувшие выходные на MotorLand Aragon. Твои целеустремленность и настрой, позитив и доброта навсегда останутся в нашей памяти. Покойся с миром, Пау. Мы любим тебя», — говорится в сообщении.

Альсина попал в аварию 19 июля в Арагоне, гонщик перелетел через свой мотоцикл, а затем тяжело приземлился на голову. Ему была оказана срочная медицинская помощь, спортсмен был прооперирован. Через два дня Альсина скончался от полученных травм.

Альсина считался перспективным мотогонщиком. Он выступал в чемпионате JuniorGP, где занял 13-е место в общем зачете, набирая очки во всех гонках, кроме первой.

В начале июля испанский мотогонщик Борха Гомес погиб на 21-м году жизни во время третьего этапа чемпионата Европы в Маньи-Кур (Франция).

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