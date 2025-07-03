Испанский мотогонщик погиб в 20 лет
Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб на 21-м году жизни во время третьего этапа чемпионата Европы в Маньи-Кур (Франция). Об этом сообщает The Sun.
Гомес упал во время тестового заезда и попал под колеса другого гонщика.
Испанец, выступавший за Honda Laglisse, лидировал в турнире после двух первых этапов.
Команда гонщика заявила, что будет помнить Гомеса за его исключительный талант и личные качества.
Гомес в сезоне 2022/23 выступал на чемпионате мира по мотогонкам в классе Moto2, участвовал в соревнованиях по супербайку.
На автодроме в Маньи-Кур проводили французский этап «Формулы-1».
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