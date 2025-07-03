Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб в 20 лет на этапе чемпионата Европы

Испанский мотогонщик погиб в 20 лет

Борха Гомес лидировал после двух этапов чемпионата Европы. На третьем этапе во время тестового заезда он упал и попал под колеса другого гонщика

Борха Гомес (Фото: Mirco Lazzari gp / Getty Images)

Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб на 21-м году жизни во время третьего этапа чемпионата Европы в Маньи-Кур (Франция). Об этом сообщает The Sun.

Гомес упал во время тестового заезда и попал под колеса другого гонщика.

Испанец, выступавший за Honda Laglisse, лидировал в турнире после двух первых этапов.

Команда гонщика заявила, что будет помнить Гомеса за его исключительный талант и личные качества.

Гомес в сезоне 2022/23 выступал на чемпионате мира по мотогонкам в классе Moto2, участвовал в соревнованиях по супербайку.

На автодроме в Маньи-Кур проводили французский этап «Формулы-1».