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Спорт ,  
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Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории

Россиянин Шогджиев в 10 лет стал самым юным международным мастером в истории
10-летний Роман Шогджиев выполнил нормы для звания международного мастера почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен. В Федерации шахмат России сообщили, что планируют добиться включения его рекорда в Книгу Гиннесса
Роман Шогджиев
Роман Шогджиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории, сообщается в телеграм-канале Федерации шахмат России (ФШР).

«Совет FIDE присвоил звание десятилетнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — говорится в сообщении.

В мае Шогджиев на турнире в Белграде в возрасте десяти лет трех месяцев 21 дня выполнил третью, заключительную норму для присвоения звания и побил рекорд аргентинца Фаустино Оро (десять лет восемь месяцев 16 дней).

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

В январе Шогджиев в девять лет десять месяцев семь дней стал самым юным в мире шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Роман Шогджиев
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