Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории
Российский шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории, сообщается в телеграм-канале Федерации шахмат России (ФШР).
«Совет FIDE присвоил звание десятилетнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — говорится в сообщении.
В мае Шогджиев на турнире в Белграде в возрасте десяти лет трех месяцев 21 дня выполнил третью, заключительную норму для присвоения звания и побил рекорд аргентинца Фаустино Оро (десять лет восемь месяцев 16 дней).
Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.
В январе Шогджиев в девять лет десять месяцев семь дней стал самым юным в мире шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ