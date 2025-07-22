Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории

Россиянин Шогджиев в 10 лет стал самым юным международным мастером в истории

10-летний Роман Шогджиев выполнил нормы для звания международного мастера почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен. В Федерации шахмат России сообщили, что планируют добиться включения его рекорда в Книгу Гиннесса

Роман Шогджиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории, сообщается в телеграм-канале Федерации шахмат России (ФШР).

«Совет FIDE присвоил звание десятилетнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — говорится в сообщении.

В мае Шогджиев на турнире в Белграде в возрасте десяти лет трех месяцев 21 дня выполнил третью, заключительную норму для присвоения звания и побил рекорд аргентинца Фаустино Оро (десять лет восемь месяцев 16 дней).

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

В январе Шогджиев в девять лет десять месяцев семь дней стал самым юным в мире шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера.