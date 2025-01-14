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Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд

Российский шахматист Шогджиев в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Роман Шогджиев в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней стал самым юным в мире шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера
Роман Шогджиев
Роман Шогджиев (Фото: Федерация шахмат России)

Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте девяти лет установил новый рекорд по скорости выполнения первой нормы международного мастера. Об этом сообщает портал Chess.com.

Это достижение россиянин установил в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней на турнире RadnickiChess IM в Белграде. Шогджиев сделал это почти на месяц раньше, чем предыдущий рекордсмен, аргентинец Фаустино Оро, в 2023 году.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

Кроме того, Шогджиев стал третьим шахматистом в истории, преодолевшим отметку в 2300 пунктов рейтинга Эло (используется в шахматах и позволяет измерить силу игрока относительно других) до того, как им исполнилось десять лет. Сейчас у него 2349 пункта. У лидера рейтинга норвежца Магнуса Карлсена 2831.

«Поздравляю Романа, его тренеров и родителей. Его выдающееся достижение подчеркивает уровень российской шахматной школы. Верю, что у Романа большое будущее», — сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Шогджиев является действующим чемпионом мира по классическим шахматам и блицу, а также серебряным призером по рапиду среди игроков не старше десяти лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Роман Шогджиев
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