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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Трехкратный чемпион «Тур де Франс» снялся с Олимпиады в Париже

Трехкратный чемпион «Тур де Франс» Погачар снялся с Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Тадей Погачар в этом году выиграл «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс» и пропустит Олимпиаду из-за усталости
Тадей Погачар
Тадей Погачар (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бронзовый призер Игр в Токио велогонщик Тадей Погачар, накануне в третий раз победивший на «Тур де Франс», не выступит на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Словении.

Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.

В этом сезоне 25-летний словенец выиграл два Гранд-тура — помимо «Тур де Франс» он также победил на «Джиро д'Италия».

225-километровая шоссейная велогонка у мужчин на Играх пройдет 3 августа.

С сайта МОК пропала информация о трансляциях Олимпиады в России
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Погачар был одним из главных претендентов на победу вместе с голландцем Матье ван дер Пулом.

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Анна Сатдинова
велоспорт Олимпиада-2024
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