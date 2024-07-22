Трехкратный чемпион «Тур де Франс» Погачар снялся с Олимпиады в Париже

Трехкратный чемпион «Тур де Франс» снялся с Олимпиады в Париже

Тадей Погачар в этом году выиграл «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс» и пропустит Олимпиаду из-за усталости

Тадей Погачар (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бронзовый призер Игр в Токио велогонщик Тадей Погачар, накануне в третий раз победивший на «Тур де Франс», не выступит на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Словении.

Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.

В этом сезоне 25-летний словенец выиграл два Гранд-тура — помимо «Тур де Франс» он также победил на «Джиро д'Италия».

225-километровая шоссейная велогонка у мужчин на Играх пройдет 3 августа.

Погачар был одним из главных претендентов на победу вместе с голландцем Матье ван дер Пулом.