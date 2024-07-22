Трехкратный чемпион «Тур де Франс» снялся с Олимпиады в Париже
Трехкратный чемпион «Тур де Франс» Погачар снялся с Олимпиады в Париже
Тадей Погачар в этом году выиграл «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс» и пропустит Олимпиаду из-за усталости
Тадей Погачар
Бронзовый призер Игр в Токио велогонщик Тадей Погачар, накануне в третий раз победивший на «Тур де Франс», не выступит на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Словении.
Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.
В этом сезоне 25-летний словенец выиграл два Гранд-тура — помимо «Тур де Франс» он также победил на «Джиро д'Италия».
225-километровая шоссейная велогонка у мужчин на Играх пройдет 3 августа.
Погачар был одним из главных претендентов на победу вместе с голландцем Матье ван дер Пулом.