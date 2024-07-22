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«Рубин» победил «Пари НН» в матче с шестью голами

«Рубин» победил «Пари НН» со счетом 4:2 в первом туре РПЛ
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:4. «Пари НН» быстро открыл счет в матче, но уже к перерыву уступал 1:3. «Рубин» по итогам первого тура оказался на втором месте в таблице
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»

Казанский «Рубин» победил «Пари НН» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:4.

У казанской команды отличились Мирлинд Даку (5-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1).

У хозяев голы на счету Зе Турбо (3) и Валерия Царукяна (71).

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Фото:пресс-служба ФК «Оренбург»

В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место, а «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах тульский «Арсенал».

«Рубин» во втором туре 27 июля примет петербургский «Зенит», а нижегородцы сыграют дома с московским ЦСКА.

Тройку лидеров РПЛ по итогам тура составили «Зенит», «Рубин» и московское «Динамо» (у всех по три очка).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Пари Нижний Новгород
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