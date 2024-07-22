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«Провал тренера». «Спартак» проиграл в первом матче сезона РПЛ

Экс-голкипер «Спартака» Нигматуллин: матч в Оренбурге оказался провальным
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в дебютном матче сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» провели первый матч под руководством клуба Деяна Станковича. Что говорят о поражении — в подборке «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"
Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Второй мяч «Спартак» пропустил после грубой ошибки голкипера Александра Максименко, который не сумел отдать точную передачу, в результате чего футболист «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил в пустые ворота.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Деяна Станковича. Серб — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче. Руй Витория и Паоло Ваноли проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль сыграли вничью. Последним тренером «Спартака», победившим в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.

Мнение экспертов

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи» и отец футболиста сборной России Дениса Черышева

«Спартак» с новым тренером еще находится на моменте становления. Еще должно пройти определенное время, чтоб «Спартак» мог показывать определенную игру. Тренер слишком поздно приехал, было мало времени для подготовки. Надо дать время. Не надо рубить с плеча. Тренеру нужно определиться по позициям и требованиям игроков. Голевой момент был, когда ворота спас Коля Сысуев. Был бы забит тот гол головой, неизвестно чем бы матч закончился. Наверное, просто не хватило гола, спокойствия и уверенности в голевых моментах», — сказал Черышев «РБК Спорт».

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер «Спартак» и сборной России

«Абсолютно провальным был матч в Оренбурге. В этом матче доминировала только одна хозяйская команда. И, честно говоря, непонятно, за счет чего команда рассчитывает в этом сезоне составлять конкуренцию «Зениту», который, стоит отметить, подтвердил свои претензии на очередное чемпионство. Как итог, матч разочарования и дебютный матч провала официального главного тренера Станковича», — написал Нигматуллин в своем телеграмм-канале.

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»

«Дебют Станковича в «Спартаке» — не провал. Он ищет варианты состава и игру команды. В такой ситуации ему должны помогать опытные игроки: Соболев, Зобнин, Максименко. А они сыграли очень слабо с «Оренбургом». Эта тройка должна показывать, что они лидеры, на них смотрят молодые ребята. Но не хочу их обвинять, никакой трагедии нет, начало чемпионата. Но игроки должны привести себя в порядок и выглядеть достойно. «Оренбург» переиграл «Спартак» по всем позициям. Такого быть не должно», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Валерий Масалитин, бывший форвард «Спартака»

«Станкович хочет поставить контроль мяча, выход низом через опорников. «Спартак» оставлял трех защитников сзади, план не сработал, потому что в свободные зоны постоянно врывались быстрые вингеры «Оренбурга». Вся опасность от хозяев шла с правого фланга. <...>. Да, результат отрицательный, но это начало чемпионата. Впереди еще 29 матчей, можно все исправить. Болельщикам «Спартака» надо запастись валидолом и ждать улучшения игры, — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва
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