 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Foot Mercato узнал об отказе «Краснодара» продавать Сперцяна «Лансу»

Foot Mercato: «Краснодар» отказался продавать Сперцяна «Лансу»
Инициатором приглашения Сперцяна стал президент «Ланса», имеющий армянские корни. Клуб в прошлом сезоне стал седьмым в чемпионате Франции и сыграет в Лиге конференций
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Краснодар» ответил отказом на предложение французского «Ланса» о покупке полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна и хочет сохранить игрока в составе, пишет Foot Mercato.

По данным издания, в покупке игрока был заинтересован президент клуба Джозеф Угурлиан, имеющий армянские корни.

Воспитанник «Краснодара» в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал семь передач за команду, которая стала второй в РПЛ.

Перед матчем за Суперкубок России Сперцян отказался отвечать на вопросы о своем будущем.

Обещавший пнуть Мбаппе футболист ушел в «Астон Виллу» за рекордную сумму
Спорт
Амаду Онана

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны нескольких европейских клубов.

«Ланс» в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Франции и сыграет в квалификации Лиги конференций.

Transermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €20 млн.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Краснодар Эдуард Сперцян
Материалы по теме
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России
Спорт
Футболист «Краснодара» подорожал на €2 млн по итогам Кубка Америки
Спорт
Сафонов приступил к тренировкам в составе ПСЖ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе Политика, 22:39
В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе Политика, 22:35
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России Общество, 22:32
Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей Общество, 22:22
Трехкратный чемпион «Тур де Франс» снялся с Олимпиады в Париже Спорт, 22:16
«Рубин» победил «Пари НН» в матче с шестью голами Спорт, 22:09
В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина Политика, 22:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Северной Осетии спасатели вышли к заблудившимся туристам Общество, 21:54
Глава «Нафтогаза» заявил о сохранении объемов транзита нефти без ЛУКОЙЛа Экономика, 21:48
Власти Чечни поддержали блогера в конфликте с Мизулиной Общество, 21:37
Foot Mercato узнал об отказе «Краснодара» продавать Сперцяна «Лансу» Спорт, 21:18
Байден отказался уходить в отставку Политика, 21:16
На Украине суд отложил рассмотрение иска о назначении выборов президента Политика, 21:14
Мосбиржа включила в первый уровень листинга акции российской «ИКС 5» Инвестиции, 21:12