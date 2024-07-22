Foot Mercato узнал об отказе «Краснодара» продавать Сперцяна «Лансу»

Инициатором приглашения Сперцяна стал президент «Ланса», имеющий армянские корни. Клуб в прошлом сезоне стал седьмым в чемпионате Франции и сыграет в Лиге конференций

Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Краснодар» ответил отказом на предложение французского «Ланса» о покупке полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна и хочет сохранить игрока в составе, пишет Foot Mercato.

По данным издания, в покупке игрока был заинтересован президент клуба Джозеф Угурлиан, имеющий армянские корни.

Воспитанник «Краснодара» в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал семь передач за команду, которая стала второй в РПЛ.

Перед матчем за Суперкубок России Сперцян отказался отвечать на вопросы о своем будущем.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны нескольких европейских клубов.

«Ланс» в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Франции и сыграет в квалификации Лиги конференций.

Transermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €20 млн.