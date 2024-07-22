Клуб Слуцкого со счетом 5:0 разгромил аутсайдера чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» в гостевом матче обыграл «Цанчжоу», одержав пятую победу в турнире подряд. Команда Слуцкого второй раз за месяц забила соперникам как минимум пять голов

Леонид Слуцкий (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал крупную гостевую победу над «Цанчжоу» и продлил серию без поражений в чемпионате Китая до 20 матчей.

Матч завершился со счетом 0:5. У «Шэньхуа» дубль оформил Гао Тяньи.

Это вторая крупная победа «Шэньхуа» в июле: в 18-м туре он разгромил «Шаньдун Тайшань» со счетом 6:0.

Команда Слуцкого занимает второе место в турнирной таблице, уступая только «Шанхай Порт». «Цанчжоу» занимает предпоследнее, 15-е место.

Слуцкий возглавил команду с января и уже выиграл с ней первый трофей — Суперкубок Китая.