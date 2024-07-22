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Александру Головину в «Монако» поменяли номер на десятку

Российский полузащитник уже сыграл товарищеский матч со «Штурмом» под новым номером и с капитанской повязкой. Номер 10 в футболе считается едва ли не самым знаковым
Александр Головин
Александр Головин (Фото: asmonaco.com )

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в новом сезоне будет выступать под 10-м номером, сообщила пресс-служба клуба.

С момента прихода в «Монако» в 2018 году россиянин играл под 17-м номером.

В последнем товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2) 20 июля Головин уже был в футболке с новым номером и с капитанской повязкой.

Номер 10 в футболе считается едва ли не самым знаковым. В командах его, как правило, дают лучшим нападающим или полузащитникам. Под этим номером играли такие звезды мирового футбола, как Пеле, Мишель Платини, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Роберто Баджо, Лионель Месси.

Под прежним номером Головина будет играть ивуарийский защитник Вильфрид Синго.

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Фото:Global Look Press

Новый сезон в чемпионате Франции стартует 18 августа, «Монако» в первом туре сыграет с «Сент-Этьеном».

Головин в прошлом сезоне в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды.

«Монако» завершило прошлый сезон на втором месте, уступив «Пари Сен-Жермену» девять очков.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Монако Александр Головин
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