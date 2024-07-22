Эмманюэль Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово

Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово

В понедельник Макрон открыл в олимпийской деревне полицейский участок и пожарную часть. Он заявил, что «все готовы и будут готовы на протяжении Игр»

Эмманюэль Макрон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в олимпийскую деревню в пригороде Парижа заявил, что к предстоящей Олимпиаде все готово. Слова Макрона приводит Le Figaro.

В понедельник Макрон открыл в олимпийской деревне полицейский участок и пожарную часть.

«Мы готовы и будем готовы на протяжении всех Игр», — сказал Макрон.

Обращаясь к полицейским и пожарным, президент Франции добавил: «Если мы можем все вместе гордиться страной, то это потому, что вы готовы собою жертвовать».

В олимпийской деревне в Сен-Дени к северу от Парижа разместятся 14,5 тыс. участников Игр.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Из россиян выступить на ней согласились только 15 спортсменов.