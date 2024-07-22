Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово
Эмманюэль Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово
В понедельник Макрон открыл в олимпийской деревне полицейский участок и пожарную часть. Он заявил, что «все готовы и будут готовы на протяжении Игр»
Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в олимпийскую деревню в пригороде Парижа заявил, что к предстоящей Олимпиаде все готово. Слова Макрона приводит Le Figaro.
В понедельник Макрон открыл в олимпийской деревне полицейский участок и пожарную часть.
«Мы готовы и будем готовы на протяжении всех Игр», — сказал Макрон.
Обращаясь к полицейским и пожарным, президент Франции добавил: «Если мы можем все вместе гордиться страной, то это потому, что вы готовы собою жертвовать».
В олимпийской деревне в Сен-Дени к северу от Парижа разместятся 14,5 тыс. участников Игр.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Из россиян выступить на ней согласились только 15 спортсменов.