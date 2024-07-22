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Две россиянки из шести вышли во второй круг турнира WTA в Румынии

Аванесян и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Румынии
На турнире в Яссах стартовали шесть россиянок, но только Элина Аванесян и Мирра Андреева смогли выйти в 1/8 финала, где сыграют соответственно с Петрой Мартич и Александрой Соснович
Элина Аванесян
Элина Аванесян (Фото: Paul Harding / Getty Images)

Элина Аванесян и Мирра Андреева выступят во втором круге теннисного турнира в Яссах (Румыния) с призовым фондом более €230 тыс., еще четыре россиянки вылетели на старте соревнований.

Аванесян (75-я ракетка мира) в понедельник со счетом 6:1, 6:2 победила испанку Лейре Ромеро-Гормас (173-я). В следующем круге она сыграет с хорваткой Петрой Мартич (99-я).

Мария Тимофеева (103-я) уступила в первом круге хорватке Лее Бошкович (182-я) — 5:7, 1:6, а Екатерина Макарова (183-я) со счетом 2:6, 2:6 проиграла швейцарке Симоне Вальтер (248-я).

Накануне в Яссах свои матчи первого круга также проиграли Анна Блинкова и Анастасия Тихонова.

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Андреева (31-я), в воскресенье обыгравшая немку Ному Ноа-Акугуэ (197-я) со счетом 6:1, 6:2, за выход в четвертьфинал сыграет с белоруской Александрой Соснович (134-я).

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Мирра Андреева
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