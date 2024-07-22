Дасаев оценил попадание в список лучших игроков Восточной Европы

Британский журнал FourFourTwo составил список лучших футболистов Восточной Европы всех времен. Бывший вратарь «Спартака» и Севильи» Дасаев отметил, что нельзя выделять определенного игрока, поскольку у каждого из них «своя эпоха»

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com

Бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» Ринат Дасаев, попавший в рейтинг лучших футболистов всех времен Восточной Европы по версии FourFourTwo, заявил «РБК Спорт», что включенные в список игроки достойны входить в него.

«Все футболисты, которые были включены в рейтинг, достойны попасть в него. Список абсолютно нормальный и ожидаемый, согласен с ним. Все эти игроки высокого уровня в Европе, они достойны называться одними из лучших. Но выделить кого-то и назвать самым лучшим нельзя. Все в свое время играли по-разному, у каждого из них своя эпоха», — сказал Дасаев.

Британский журнал FourFourTwo составил список лучших футболистов Восточной Европы всех времен. Венгерский нападающий Ференц Пушкаш возглавил рейтинг, советский вратарь Лев Яшин занял второе место.

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, украинский нападающий Андрей Шевченко (играл в 1993–2012 годах) стал седьмым, советский нападающий Олег Блохин (1969–1990) занял 15-е место. Также в рейтинг вошли полузащитник Игорь Нетто (20-е место, выступал в 1948–1966 годы), вратарь Ринат Дасаев (22-е место, 1975–1991), защитник Альберт Шестернев (24-е место, 1961–1971) и форвард Игорь Беланов (28-е место, 1979–1997).

Дасаев является двукратным чемпионом СССР (1979, 1987) в составе «Спартака», также серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. Он был включен в список ФИФА 100, становился обладателем приза «Лучший вратарь мира» (1988 год). Также выступал за испанскую «Севилью» с 1988 по 1991 год.