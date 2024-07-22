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Яшин стал вторым из лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo

Британский журнал FourFourTwo составил список лучших футболистов Восточной Европы всех времен. Венгерский нападающий Ференц Пушкаш возглавил рейтинг
Лев Яшин
Лев Яшин (Фото: Валентин Мастюков / ТАСС)

Вратарь Лев Яшин занял второе место в рейтинге лучших футболистов Восточной Европы всех времен по версии журнала FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список из 32 лучших футболистов Восточной Европы за всю историю. Рейтинг возглавил венгерский нападающий Ференц Пушкаш (годы карьеры 1943–1967), а на третьей строчке расположился венгерский форвард — Шандор Кочиш (1946–1966).

Действующий нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски (с 2005 года) занял четвертое место, а пятерку лучших замкнул нападающий Венгрии Ладислао Кубала (1944–1967).

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года украинский нападающий Андрей Шевченко (1993–2012) стал седьмым, советский нападающий Олег Блохин (1969–1990) занял 15-е место. Также в рейтинг вошли полузащитник Игорь Нетто (20-е место, 1948–1966), вратарь Ринат Дасаев (22-е место, 1975–1991), защитник Альберт Шестернев (24-е место, 1961–1971), форвард Игорь Беланов (28-е место, 1979–1997).

Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен по версии FourFourTwo
Спорт
Лев Яшин

Яшин — единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года (1963). Он был признан ФИФА лучшим вратарем XX века. Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо». Пять раз выиграл чемпионат СССР, трижды — Кубок страны. За сборную СССР сыграл 74 матча, пропустил 70 голов.

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Альвина Цаканян
Футбол Лев Яшин
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Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен по версии FourFourTwo
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