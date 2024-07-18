Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен по версии FourFourTwo
Британский журнал FourFourTwo составил список лучших футбольных голкиперов всех времен. В него вошли 32 человека, на первом месте советский вратарь Лев Яшин.
«Он был единственным в своем роде, лучшим российским футболистом всех времен и неподражаемым игроком мирового класса в воротах», — сказано про Яшина в статье.
Яшин — единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года (1963). Он был признан ФИФА лучшим вратарем XX века. Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо». Пять раз выиграл чемпионат СССР, трижды — Кубок страны. За сборную СССР сыграл 74 матча, пропустил 70 голов.
Второе место в рейтинге занял немец Мануэль Нойер, чемпион мира 2014 года. На третьей строчке расположился англичанин Гордон Бэнкс, побеждавший на ЧМ-1966.
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