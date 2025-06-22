Медведев в шутку пожелал Бублику попасть к Алькарасу или Синнеру на Уимблдоне

Медведев в шутку пожелал Бублику попасть к Алькарасу на Уимблдоне

Медведев уступил Бублику в финале турнира в Галле в двух сетах. После проигрыша россиянин пошутил, что Бублику стоит попасть в одну часть сетки с Алькарасом или Синнером, чтобы устроить сенсацию на Уимблдоне

Александр Бублик и Даниил Медведев (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев после проигрыша казахстанскому теннисисту Александру Бублику в финале турнира в Галле (Германия) пожелал ему устроить сенсацию на Уимблдоне.

Медведев в двух сетах уступил Бублику — 3:6, 6:7 (4:7), проиграв ему впервые за семь матчей.

По ходу турнира Бублик обыграл лучшего теннисиста мира Янника Синнера, все остальные соперники казахстанского игрока также были выше в рейтинге.

«Я надеюсь, что ты будешь в одной части сетки с Карлосом (Алькарасом) на Уимблдоне, тогда у нас может быть сенсация в третьем-четвертом раунде. Продолжай играть так же и, пожалуйста, попади к Карлосу или Яннику (Синнеру) на Уимблдоне», — сказал Медведев.

Бублик до 2016 года выступал за Россию. Его лучшим результатом на Уимблдоне был четвертый раунд в 2023-м.

Уимблдон стартует 30 июня.