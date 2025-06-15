Зверев после финала в Штутгарте попросил Фрица больше не приезжать в Германию

Зверев после проигрыша Фрицу в шутку попросил его не приезжать в Германию

Зверев уступил Фрицу в финале турнира в Штутгарте, проиграв американцу пятый матч подряд с прошлогоднего Уимблдона. Зверев поздравил Фрица с победой и пошутил, что не хочет видеть его ближайшие два-три года

Александр Зверев (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Третья ракетка мира Александр Зверев после проигрыша американцу Тейлору Фрицу в финале турнира в Штутгарте (Германия) в шутку попросил соперника держаться от него подальше. Слова немецкого теннисиста приводит Daily Express.

Фриц, седьмой в рейтинге, за полтора часа победил Зверева со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Зверев проиграл американцу пятую встречу подряд за год (и восьмую из 13 за карьеру). В прошлом году Фриц обыграл соперника на Уимблдоне, уступая после первых двух партий.

«Тейлор, я чертовски устал от тебя, — сказал Зверев на церемонии награждения. — Я не хочу видеть тебя следующие два-три года. Пожалуйста, держись от меня подальше и больше не приезжай в Германию».

После этого Зверев отметил, что Фриц заслужил победу в Штутгарте. «Ты один из лучших игроков в мире на этом покрытии, и ты был гораздо лучше меня сегодня», — добавил Зверев.

Турнир с призовым фондом более €750 тыс. проходил на травяных кортах. Фриц выиграл четвертый титул на траве и девятый в карьере, он поднимется на четвертое место в мировом рейтинге.

Больше трофеев на травяном покрытии из действующих игроков только у Новака Джоковича (8).

Зверев, сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой, является олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде.