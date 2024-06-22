Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро с первого места

Матч завершился со счетом 3:0. У португальцев отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, еще один гол турки забили себе сами. Роналду вышел в лидеры турнира по голевым передачам

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе F, разгромив во втором туре команду Турции со счетом 3:0.

Матч прошел в Дортмунде.

Счет на 21-й минуте открыл Бернарду Силва, через восемь минут турки забили курьезный автогол — Самет Акайдын отдавал передачу вратарю, но попал в свои ворота.

На 56-й минуте капитан португальцев Криштиану Роналду убежал с Бруну Фернандешем к воротам турок, но решил не пробивать сам, а отдал голевой пас партнеру.

Португальцы владели мячом 57% времени, нанесли 12 ударов по воротам, из которых три в створ (у Турции, соответственно, 11 ударов и три в створ).

Сборная Португалии в девятый раз участвует в Евро и неизменно выходит из группы.

Роналду одержал 23-ю победу на чемпионатах мира и Евро, больше только у Бастиана Швайнштайгера и Мирослава Клозе (по 25).

Лидер сборной Португалии сделал девятый голевой пас за время выступлений на Евро и превзошел достижение чеха Карела Поборски (8).

Форвард португальцев Рафаэл Леан получил желтую карточку за симуляцию во втором матче подряд и пропустит следующую игру.

Турки забили второй в истории Евро автогол из-за пределов штрафной, отмечает Opta. Первый был на Евро-2020 в исполнении испанца Педри в игре с Хорватией.

В заключительном туре 26 июня португальцы сыграют с грузинами, а турки — с чехами.

После двух туров португальцы набрали шесть очков и занимают первое место в группе, у Турции вторая строчка (3), у Чехии — третья (1), у Грузии — четвертая (1).

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, занявших третьи места.