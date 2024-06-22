Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией на Евро

Матч в Гамбурге завершился со счетом 1:1, у чехов не засчитали первый гол Гложека. Грузины заработали первое очко в финальной части Евро, куда они пробились впервые в истории

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Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.

Матч группы F в Гамбурге завершился со счетом 1:1.

Чехи открыли счет на 23-й минуте, но гол Адама Гложека не засчитали за игру рукой.

Грузинская команда вышла вперед в компенсированное время первого тайма — пенальти реализовал Жорж Микаутадзе, который отличился во второй игре подряд.

Чехи сравняли счет на 59-й минуте: отличился Патрик Шик, у которого на двух последних Евро теперь шесть голов — больше, чем у любого другого футболиста. У Криштиану Роналду и Гарри Кейна по пять мячей за два турнира.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию матча.

Чешская и грузинская сборные впервые играли друг с другом на официальном турнире.

Грузинская команда заработала первое очко на дебютном Евро — первый матч она проиграла туркам (1:3).

Чехи владели мячом 62% времени, нанесли 27 ударов против пяти у грузин и имели в два раза больше голевых моментов (4 против 2), отмечает Sky Sports.

Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили сделал в матче с Чехией 11 сейвов — лучший результат с Евро-2012, когда такое же количество спасений совершил ирландец Шей Гивен в игре с испанцами. Больше в истории турнира было только у вратаря сборной Латвии Александра Колинько в 2004 году против Нидерландов (12).

Соперники грузин и чехов, турки и португальцы, сыграют между собой позднее в субботу.

В группе F лидирует Турция (3 очка), второй идет Португалия (3), Чехия — третья (1), Грузия — четвертая (1).

В заключительном туре 26 июня грузины сыграют с португальцами, а чехи — с турками.