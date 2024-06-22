В Австрии осудили баннер с лозунгом правых экстремистов на матче Евро
Австрийский футбольный союз (OFB) заявил, что обеспокоен появлением баннера со слоганом ультраправых «Defend Europe» («Защити Европу») на трибуне болельщиков их сборной в матче с Польшей на чемпионате Европы в Германии. Заявление OFB приводит Bild.
Баннер демонстрировался несколько минут в матче, который прошел 21 июня и завершился победой австрийцев со счетом 3:1.
В OFB заявили, что баннер никак не связан с официальной группой болельщиков сборной Австрии, а также что в организации и в сборной «выступают за толерантность, разнообразие и интеграцию».
«Подобным подстрекательским слоганам не место в секторе болельщиков нашей сборной», — отметили в OFB.
Слоган «Defend Europe» много лет используется представителями «Идентитарного движения», которое Управление по защите Конституции Германии считает правоэкстремистским, а его идеологию — несовместимой со свободным демократическим порядком.
Сборная Австрии после двух матчей занимает третье место в группе D. Последний матч группового этапа команда Ральфа Рангника проведет 25 июня с голландцами.
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