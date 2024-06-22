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Спорт ,  
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Россиянка не смогла пробиться в финал турнира WTA в Бирмингеме

Потапова проиграла 190-й ракетке мира в полуфинале турнира в Бирмингеме
Анастасия Потапова уступила в двух сетах Айле Томлянович — 7:6 (7:5), 6:4. В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Cameron Smith / Getty Images)

Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме (Англия).

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Томлянович, которая занимает 190-е место в рейтинге WTA.

В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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В этом сезоне Потапова дошла до четвертьфинала турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе и четвертого круга на «Ролан Гаррос». Она занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге.

Томлянович до 2014 года выступала за Хорватию.

Путинцева до 2012-го была российской теннисисткой.

В прошлом году турнир в Бирмингеме, который проходит на травяных кортах, выиграла латвийка Елена Остапенко.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Потапова

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Открыть счет

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