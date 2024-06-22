Россиянка не смогла пробиться в финал турнира WTA в Бирмингеме
Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме (Англия).
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Томлянович, которая занимает 190-е место в рейтинге WTA.
В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.
В этом сезоне Потапова дошла до четвертьфинала турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе и четвертого круга на «Ролан Гаррос». Она занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге.
Томлянович до 2014 года выступала за Хорватию.
Путинцева до 2012-го была российской теннисисткой.
В прошлом году турнир в Бирмингеме, который проходит на травяных кортах, выиграла латвийка Елена Остапенко.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде