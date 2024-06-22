Умер участник первого турнира UFC и актер из «Полиции Гавайев»

Единственный бой Тейлора Уайли (Тейлы Тули) в UFC длился всего 26 секунд, он проиграл сопернику на 90 кг легче него. Этот бой стал первым в промоушене, который транслировали по телевидению

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Американский актер и бывший борец сумо, участник первого показанного по телевидению поединка UFC в 1993 году Тейлор Уайли (Тейла Тули) умер на 57-м году жизни, сообщает MMA Fighting.

Менеджер Уайли заявил LA Times, что смерть наступила вследствие естественных причин.

У Уайли самоанские корни, он родился в Гонолулу. В 1987–1989 годах он выступал в соревнованиях по сумо, но ушел из этого вида из-за проблем с коленом. После этого он занимался рестлингом, а в 1993-м провел свой единственный поединок в ММА на первом турнире UFC.

Его бой против занимавшегося французским кикбоксингом голландца Жерара Гордо, который был легче Уайли почти на 90 кг, закончился всего через 26 секунд техническим нокаутом.

Голландец ударил 180-килограммового Уайли ногой в голову, выбив ему зубы, а потом сделал апперкот, после чего рефери остановил бой из-за рассечения у американца.

После ухода из единоборств Уайли снимался в кино и сериалах («Полиция Гавайев», «Частный детектив Магнум», «Забыть Сару Маршалл»).