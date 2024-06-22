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Спорт ,  
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Умер участник первого турнира UFC и актер из «Полиции Гавайев»

Умер участник первого турнира UFC и актер из «Полиции Гавайев» Тейла Тули
Единственный бой Тейлора Уайли (Тейлы Тули) в UFC длился всего 26 секунд, он проиграл сопернику на 90 кг легче него. Этот бой стал первым в промоушене, который транслировали по телевидению
Фото: Markus Boesch / Getty Images
Фото: Markus Boesch / Getty Images

Американский актер и бывший борец сумо, участник первого показанного по телевидению поединка UFC в 1993 году Тейлор Уайли (Тейла Тули) умер на 57-м году жизни, сообщает MMA Fighting.

Менеджер Уайли заявил LA Times, что смерть наступила вследствие естественных причин.

У Уайли самоанские корни, он родился в Гонолулу. В 1987–1989 годах он выступал в соревнованиях по сумо, но ушел из этого вида из-за проблем с коленом. После этого он занимался рестлингом, а в 1993-м провел свой единственный поединок в ММА на первом турнире UFC.

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Его бой против занимавшегося французским кикбоксингом голландца Жерара Гордо, который был легче Уайли почти на 90 кг, закончился всего через 26 секунд техническим нокаутом.

Голландец ударил 180-килограммового Уайли ногой в голову, выбив ему зубы, а потом сделал апперкот, после чего рефери остановил бой из-за рассечения у американца.

После ухода из единоборств Уайли снимался в кино и сериалах («Полиция Гавайев», «Частный детектив Магнум», «Забыть Сару Маршалл»).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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